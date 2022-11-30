В Хорватии ФБР провело обыски на яхте Медведчука
Агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в Хорватии на яхте народного депутата Украины Виктора Медведчука
Об этом говорится в сообщении Jutarnji List со ссылкой на заявление судьи и спикера окружного суда Сплита Динка Мешина.
"В ордере есть имя украинского олигарха и его супруги Оксаны Марченко", – заявил Мешин.
Известно, что против Виктора Медведчука и его супруги в США ведут расследование возможного отмывания денег.
Обыск проходил в Хорватии в середине ноября на яхте "Royal Romance", пришвартованной в Трогире. Эти мероприятия проходили согласно постановлению окружного суда Сплита от 15 ноября.
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