В Хорватии ФБР провело обыски на яхте Медведчука

Об этом говорится в сообщении Jutarnji List со ссылкой на заявление судьи и спикера окружного суда Сплита Динка Мешина.

"В ордере есть имя украинского олигарха и его супруги Оксаны Марченко", – заявил Мешин.

Известно, что против Виктора Медведчука и его супруги в США ведут расследование возможного отмывания денег.

Обыск проходил в Хорватии в середине ноября на яхте "Royal Romance", пришвартованной в Трогире. Эти мероприятия проходили согласно постановлению окружного суда Сплита от 15 ноября.

12 апреля Служба безопасности Украины поймала Виктора Медведчука – лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

29 августа в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.

15 сентября Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Виктора Медведчука на 60 дней.

21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена вызволили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука.

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