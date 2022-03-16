В Хорватии арестовали 92-метровую яхту Медведчука, - СМИ
Хорватская полиция арестовала яхту Royal Romance, принадлежащую народному депутату от партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку
Об этом сообщает хорватское издание Novi list.
Издание ссылается на работников полиции, имена которых не называются. Яхту Виктора Медведчука арестовали в порту города Риека. Хорватская полиция наложила арест на судно, и теперь оно не сможет покинуть пределы порта.
92-метровая яхта Royal Romance входит в пятерку крупнейших в мире.
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