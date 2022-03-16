В Хорватии арестовали 92-метровую яхту Медведчука, - СМИ

Об этом сообщает хорватское издание Novi list.



Издание ссылается на работников полиции, имена которых не называются. Яхту Виктора Медведчука арестовали в порту города Риека. Хорватская полиция наложила арест на судно, и теперь оно не сможет покинуть пределы порта.



92-метровая яхта Royal Romance входит в пятерку крупнейших в мире.

Напомним, ранее в Гамбурге арестовали яхту одного из самых богатых людей РФ Алишера Усманова.

Одна из яхт Абрамовича стоимостью $600 млн прибыла в территориальные воды Черногории в воскресенье, 13 марта.

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