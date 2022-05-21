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Главная Мир В ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 5 стран устроили демарш из-за выступления представителя РФ, - Reuters

В ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 5 стран устроили демарш из-за выступления представителя РФ, - Reuters

21 мая, 2022 суббота
17:18
Мир

Представители США, Канады, Японии, Новой Зеландии и Австралии вышли из зала заседаний во время выступления представителя России

Об этом сообщает Associated Press.

По словам двух представителей тайских властей и двух иностранных дипломатов, представители пяти стран ушли именно тогда, когда министр экономического развития России Максим Решетников должен был выступить со своим вступительным словом.

Когда Решетников начал говорить, члены делегаций Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американским коллегам и вышли из зала.

В заявлении офиса министра торговли и экспорта Новой Зеландии Дэмиена О'Коннора говорится, что он ушел в знак протеста против вторжения России в Украину, которое замедлило экономическое восстановление страны от COVID и усложнило поставки продуктов для сотен людей.

  • Напомним, США и Южная Корея будут сотрудничать, чтобы ужесточить санкции и экспортный контроль над Россией. Страны планируют работать вместе, чтобы обеспечить цепи поставок энергетики на фоне роста спекуляций РФ на энергетическом рынке.

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