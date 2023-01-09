В ходе военных учений 28 китайских самолетов влетели в зону ПВО Тайваня, в стране осудили такие действия
Военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.
9 января в Тайване заявили о 57 китайских самолетах и четырех военно-морских судах, действовавших вокруг острова менее чем за месяц. Только в воскресенье в зону его противовоздушной обороны залетело 28 самолетов.
"Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. Среди самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели к югу Тайваня", - говорится в сообщении.
Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усугубляет военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, пишет издание.
Командование Народно-освободительной армии на Востоке сообщило, что его силы провели "общее патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточенные на наземных ударах и штурмах с моря.
Китай подчеркнул, что это была проверка общих боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних, сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".
- 22 декабря 2022 года китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.
- 26 декабря 71 самолет китайской авиации, включая истребители и беспилотники, вошел в воздушное пространство Тайваня, что было самым большим вторжением.
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