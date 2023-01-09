Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

9 января в Тайване заявили о 57 китайских самолетах и четырех военно-морских судах, действовавших вокруг острова менее чем за месяц. Только в воскресенье в зону его противовоздушной обороны залетело 28 самолетов.

"Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. Среди самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели к югу Тайваня", - говорится в сообщении.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усугубляет военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, пишет издание.

Командование Народно-освободительной армии на Востоке сообщило, что его силы провели "общее патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточенные на наземных ударах и штурмах с моря.

Китай подчеркнул, что это была проверка общих боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних, сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

22 декабря 2022 года китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

26 декабря 71 самолет китайской авиации, включая истребители и беспилотники, вошел в воздушное пространство Тайваня, что было самым большим вторжением.

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