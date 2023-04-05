Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Дмитрий Левусь.

"Визит Зеленского в Польшу - знаковый. Это первый крупный визит после поездки в США и Западную Европу. Я думаю, что будет оформление дорожных карт в региональную интеграцию. Условный союз между странами Балтии, Скандинавии, Польшей и Украиной - об определенной декларативности и дорожной карте можно говорить. Скорее всего, речь пойдет и о военно-техническом сотрудничестве. Сейчас уже есть информация, что Польша нам будет поставлять БМП Rosomak. Я думаю, это те вещи, о которых будет речь и они также какое-то оформление получат", - считает он.