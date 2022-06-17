В ходе визита лидеров стран ЕС Зеленского не просили возобновить переговоры с Россией, - Никифоров
На встрече президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии обсуждалось, что Украина самостоятельно должна определять время и условия переговоров с РФ
Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу .
"Напротив, на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и в дальнейшем будут оказывать нам поддержку", – сказал он.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что во время пребывания в Киеве 16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон за закрытыми дверями, вероятно, пытались убедить Зеленского возобновить переговоры с Россией.
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