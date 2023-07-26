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В ходе теракта в Оленовке взрывы были как вне колонии, так и внутри, - расследователи

26 июля, 2023 среда
18:39
Война с Россией Оленивка. Место трагедии

Сообщается, что всего в ночь теракта в Оленовской колонии было три взрыва. Один снаружи, еще два - внутри

Об этом говорится в расследовании Медийной инициативы за права людей .

"Свидетели говорят, что в ночь на 29 июля в Оленовке произошло три взрыва. Один - по территории колонии. Два - в бараке, где содержали 193 азовцев", - говорится в материале.

Первый взрыв произошел в районе входных ворот, отделявших главное помещение от условной кухни, а второй, вероятно, в углу за так называемой будкой, где азовцы проводили совещание. Именно там образовалась дыра в стене, которой нет ни на одном из фото колонии.

Однако что взорвалось - до сих пор неизвестно.

Военнопленный из "Азова" Богдан стал свидетелем взрывов. Он был в бараке на промке примерно в 10:00 утра 29 июля 2022 года.

"Все кровати были свалены в кучу, их раздвигали, чтобы доставать тела. Погибших выносили в небольшой коридор, я должен был их распознавать. Впрочем, многих узнать было почти невозможно", - вспоминает боец.

Фото: МИПЧ

Богдана повели в промзону. Первые тела он увидел под забором на аллее у здания администрации. Там ему дали маркер и сказали опознавать тела.

Первыми мужчина опознал ребят с позывными Схид, Лямур, Джонс и Море. Затем его повели в барак, в котором произошли взрывы. Там, по словам Богдана, работали три так называемых следователя. Говорит, что это были дээнэровцы, но на фото, которые нашла МИПЧ, видны представители Следственного комитета РФ. Может быть, они присоединились позже.

Зайдя в барак, Богдан увидел, что один из взрывов произошел в районе входной двери: «Ее просто вынесло, одну часть вырвало с куском стены".

Второй взрыв, подтверждает он, произошел позади инженерной будки, полностью проломив крышу и пробив часть стены. Однако ни на видео, ни на других обнародованных Россией фотографиях этой части барака не видно, хотя последствия трагедии приехали снимать многочисленные представители российских так называемых медиа. На одном из видео, когда камера шла слева от входа, слышен голос за кадром: "А это не снимать".

Парень добавляет, что большинство азовцев погибли в зоне двух взрывов. Он вспоминает, что примерно в 11:00-12:00 29 июля охранники сказали работавшим в бараке пленным, перейти в соседнее здание - обедать. Богдан немного задержался и увидел, как охрана вынимала из мешков осколки снарядов.

"Осколки появились в бараке позже. Их туда принесли накануне приезда журналистов. Те работали в бараке около полутора часов, а после нам сказали вернуться к работе", - пояснил боец и добавил, что нашел другой осколок. Предполагает, что от управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь".

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступа к месту трагедии представителям КК  не дала .

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка.

25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS.

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