В ходе своего доклада Генсек ООН уделит особое внимание сексуальным преступлениям оккупантов против украинцев, - МИД Украины
Спецпредставитель ООН Прамила Паттен анонсировала выступление перед Совбезом ООН о сексуальном насилии оккупантов над украинцами и заявила, что Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе обратит особое внимание на такие случаи
Об этом сообщил МИД Украины .
Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела встречу с заместителем Генсекретаря ООН – специальной представительницей по проблематике сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен во время ее визита в Киев. Они осудили зверства россиян в Украине, особенно сексуальные преступления, совершенные в Буче, Ирпене и других украинских населенных пунктах.
"Руководство Украины призывает международное сообщество продолжить активную работу по совместному противодействию российской пропаганде и проведению должного расследования российских преступлений войны", - отметила Эмина Джапарова.
По словам спецпредставительницы, она выступит перед Совбезом ООН по изнасилованию украинцев россиянами, а также заявила, что Генсек ООН уделит особое внимание сексуальным преступлениям в Украине во время своего ежегодного доклада. Эмина Джапарова поблагодарила Прамили Паттен за поддержку Украины.
"Украинские правоохранительные органы начали расследование более 9 тыс. военных преступлений, совершенных с 24 февраля 2022 года военнослужащими вооруженных сил и других военных формирований России на территории Украины. Россия уже унесла жизни более 3800 мирных жителей Украины и ранила более 4000. При этом, были установлены факты пыток и сексуального насилия", - подчеркнула замглавы МИД Украины.
Она приветствовала подписание Рамочного документа о сотрудничестве с украинским правительством по предотвращению и реагированию на сексуальное насилие во время войны, ориентированного на противодействие последствиям военных преступлений России в Украине.
Прамилла Паттен отметила, что не могла быть в стороне от страданий украинцев, и выразила надежду на сотрудничество для оказания помощи Украине.
- 7 апреля омбудсман Людмила Денисова призвала сообщать о сексуальных преступлениях, совершенных оккупантами в Украине, чтобы привлечь виновных к ответственности.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
- По состоянию на 27 апреля россияне изнасиловали 400 человек на временно оккупированных территориях.
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