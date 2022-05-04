В ходе своего доклада Генсек ООН уделит особое внимание сексуальным преступлениям оккупантов против украинцев, - МИД Украины

Об этом сообщил МИД Украины .



Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела встречу с заместителем Генсекретаря ООН – специальной представительницей по проблематике сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен во время ее визита в Киев. Они осудили зверства россиян в Украине, особенно сексуальные преступления, совершенные в Буче, Ирпене и других украинских населенных пунктах.



"Руководство Украины призывает международное сообщество продолжить активную работу по совместному противодействию российской пропаганде и проведению должного расследования российских преступлений войны", - отметила Эмина Джапарова.



По словам спецпредставительницы, она выступит перед Совбезом ООН по изнасилованию украинцев россиянами, а также заявила, что Генсек ООН уделит особое внимание сексуальным преступлениям в Украине во время своего ежегодного доклада. Эмина Джапарова поблагодарила Прамили Паттен за поддержку Украины.



"Украинские правоохранительные органы начали расследование более 9 тыс. военных преступлений, совершенных с 24 февраля 2022 года военнослужащими вооруженных сил и других военных формирований России на территории Украины. Россия уже унесла жизни более 3800 мирных жителей Украины и ранила более 4000. При этом, были установлены факты пыток и сексуального насилия", - подчеркнула замглавы МИД Украины.



Она приветствовала подписание Рамочного документа о сотрудничестве с украинским правительством по предотвращению и реагированию на сексуальное насилие во время войны, ориентированного на противодействие последствиям военных преступлений России в Украине.



Прамилла Паттен отметила, что не могла быть в стороне от страданий украинцев, и выразила надежду на сотрудничество для оказания помощи Украине.

7 апреля омбудсман Людмила Денисова призвала сообщать о сексуальных преступлениях, совершенных оккупантами в Украине, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

По состоянию на 27 апреля россияне изнасиловали 400 человек на временно оккупированных территориях.

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