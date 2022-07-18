В ходе стрельбы в торговом центре США погибли по меньшей мере три человека
17 июля в торговом центре города Гринвуд штата Индиана вооруженный винтовкой мужчина начал стрелять в фудкорте. В результате по меньшей мере три человека погибли, еще двое ранены, среди которых 12-летняя девочка
Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на полицию штата.
Вечером 17 июля в городе Гринвуд штата Индиана в фудкорт торгового центра Greenwood Park Mall вошел вооруженный винтовкой и несколькими магазинами с патронами мужчина и начал стрелять. В результате по меньшей мере три человека погибли, еще двое ранены, среди которых 12-летняя девочка.
По словам начальника полиции Джима Айсона, других собравшихся спас 22-летний юноша, который законно носил огнестрельное оружие и застрелил нападающего.
"Этот парень, смогший остановить стрелка почти сразу, как он начал, является настоящим героем", - отметили в полиции.
Среди двух раненых есть 12-летняя девочка. Ее состояние стабильное.
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