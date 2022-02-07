В ходе ревизии Энергоатома выявили финансовые нарушения на 13 млрд грн

Об этом сообщает проект "Марлин".



Во время ревизии аудиторы обнаружили следующие источники нарушений: нарушения в сфере закупок - 9,3 млрд грн; потери финансовых (материальных) ресурсов - 2,1 млрд грн; неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов - 1,4 млрд грн; неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем - 217,9 млн грн.



"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - заявили аудиторы.



Министерству энергетики было оформлено поручение принять меры по урегулированию долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранению радиоактивных отходов.



На дополнительный запрос "Марлина" относительно проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на Энергоатоме в Минэнерго отметили необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде и комплексного подхода к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов.



Относительно хранения радиоактивных отходов Минэнерго заявило, что это относится к сфере ответственности правительства.

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