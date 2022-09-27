Об этом сообщает неправительственная организация Iran Human Rights .

По данным IHR, по меньшей мере 76 человек были убиты силовиками во время разгонов протестов, вспыхнувших в Иране после смерти девушки в отделении полиции. Ее задержали за "неправильно" надетый хиджаб.

По состоянию на 26 марта случаи гибели людей на протестах в Иране были зафиксированы в 14 провинциях. Больше всего их выявили в Мазандаране: там погибли 25 человек. По официальным данным иранских властей, на протестах погиб 41 человек, включая нескольких правоохранителей.

Так, множество семей были вынуждены тихо хоронить тела своих родных ночью. Многим из них угрожали судом, если они обнародуют информацию о смерти своих близких.

Также IHR отмечает, что видео- и фотодоказательства подтверждают тот факт, что в людей на протестах стреляли боевыми патронами.

Директор IHR Махмуд Амири-Могаддам отметил, что использование боевых патронов против протестующих является международным преступлением и призвал международное сообщество помочь иранскому народу.

"Мы призываем международное сообщество решительно и сплоченно предпринять практические шаги, чтобы прекратить убийства и пытки протестующих. Мир должен защитить требования иранского народа относительно его основных прав", - подчеркнул он.

19 сентября сообщили о пяти погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших после убийства 22-летней Махсы Амини.

22 сентября число погибших возросло до 31 человека.

23 сентября США наложили санкции на иранских силовиков из-за убийства Махсы Амини и подавления протестов после смерти девушки.

25 сентября стало известно, что президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, вспыхнувшими в 14 провинциях страны.