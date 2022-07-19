Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В настоящее время идет детализация и финальное согласование договоренностей между Украиной, ООН, Турцией и РФ по разблокированию черноморских портов по итогам встречи в Стамбуле 13 июля.

Главные разногласия остаются в том, как обеспечить безопасность портов и судов для вывоза заблокированного в Украине зерна по определенным коридорам.

Издание пишет, что Украина и РФ договорились проверять суда, следующие в порты и из портов, в двух контрольных центрах – одном в Стамбуле, а втором – на Черном море (вероятно, в Одессе). Возникает вопрос, кто может представлять в таком центре Россию. Агрессор настаивает, чтобы это были чиновники из бывшей советской страны.

Собеседники издания говорят, что Россия якобы дала "заверения", что не будет наносить удары по грузовым судам. Но Украина пока не уверена в безопасности предложения безопасного коридора, и требует гарантии того, что Россия не нападет на украинские порты.

Украинские чиновники предполагают, что рамки сделки могут быть согласованы в ближайшие несколько дней. Но отсутствие согласия по ключевым вопросам означает, что до начала поставок могут пройти недели.

Относительно гарантий безопасности отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи тесные связи с Киевом и Москвой позволили ему быть посредником в переговорах, надеется получить такие гарантии от Путина на трехстороннем саммите в Тегеране во вторник.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Тегеране проходит встреча лидеров Ирана, Турции и России. Предполагается, что будут обсуждаться экспорт зерна, Сирия и Украина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb