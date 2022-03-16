В ходе переговоров стороны обсуждают нейтралитет и гарантии безопасности, второй государственный язык и статус Крыма и Донбасса, - Financial Times

О каких моментах идет речь на переговорах и какие решения формируются пытались узнать журналисты Financial Times, информирует Еспресо.TV.



По словам трех участников переговоров, Украина и Россия достигли значительного прогресса в предварительном мирном плане из 15 пунктов, включая прекращение огня и выход России, если Киев объявит нейтралитет и согласится на ограничение своих вооруженных сил.

Предложенное соглашение, которое украинские и российские переговорщики впервые полностью обсудили в понедельник, будет предусматривать отказ Киева от своих амбиций присоединиться к НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или оружие в обмен на защиту от таких союзников, как США, Великобритания. и Турция.

Природа западных гарантий украинской безопасности и их приемлемость для Москвы все еще могут оказаться большим препятствием для соглашения, как и статус украинских территорий, захваченных Россией и ее доверенными лицами в 2014 году.

Хотя Москва и Киев в среду заявили, что они добились прогресса в условиях соглашения, украинские чиновники скептически настроены в отношении того, что президент России Владимир Путин полностью предан миру и обеспокоены тем, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил Financial Times, что любое соглашение предусматривает, что "войска Российской Федерации в любом случае покинут территорию Украины", захваченную с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные регионы вдоль Азовского и Черного моря, а также территории к востоку и северу от Киева.

Украина сохранит свои вооруженные силы, но будет обязана оставаться за пределами военных альянсов, таких как НАТО, и воздерживаться от размещения иностранных военных баз на своей территории.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что нейтралитет для Украины на основе статуса Австрии или Швеции возможен.

"Этот вариант сейчас действительно обсуждается, и его можно считать приемлемым", – сказал Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "совершенно конкретные формулировки" "близки к согласованию" на переговорах.

Журналисты также напоминают, что хотя Конституция Украины обязывает ее стремиться к членству в НАТО, Зеленский и его помощники умаляют шансы Украины на присоединение к трансатлантическому военному альянсу, перспективу, которую Россия рассматривает как провокацию.

"Сейчас нет эффективной системы европейской безопасности, которую модерировало бы НАТО. Как только началась серьезная война в Европе, НАТО быстро отошло в сторону", - сказал Подоляк.

"Мы предлагаем "украинскую модель гарантий безопасности", которая предусматривает немедленное и юридически выверенное участие ряда стран-гарантов в конфликте на стороне Украины, если кто-то снова посягает на ее территориальную целостность", – добавил он.

Украина, добавил Подоляк, в рамках любого соглашения "несомненно сохранит собственную армию". Он также умалял значение запрета иностранных баз в Украине, заявив, что это уже запрещено украинским законодательством.

Два человека из числа переговорщиков сказали, что предполагаемое соглашение также включало положения о закреплении прав на русский язык в Украине. Подоляк отметил, что "гуманитарные вопросы, в том числе языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины".

Наибольшей проблемой остается требование России признать Украиной аннексию Крыма в 2014 году и независимость двух сепаратистских государств в восточном пограничном регионе Донбасса.

Украина пока отказывалась, но готова отделить этот вопрос, сказал Подоляк.

"Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном пакете. Пока речь идет о гарантированном выходе с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля, когда началось вторжение России", - сказал он.

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