Об этом сообщили в NBC News.

Ссылаясь на лицо, информированное о ходе расследования, утверждается, что ФБР также изъяло персональные блокноты Джо Байдена, которые он заполнял, будучи в должности вице-президента. Так, журналисты напомнили, что Федеральное бюро расследований провело обыски в одном из домов президента США на прошлой неделе.

Отмечается, что блокноты включают в себя смесь рукописных заметок Байдена на различные темы, как личные, так и официальные. На некоторых страницах Байден писал о своей семье или своей жизни, не связанной с государственной должностью. На других - записи касаются его официальной деятельности как вице-президента, включая подробности его дипломатических обязательств во время администрации Обамы, и могут содержать секретную информацию.

Напомним, летом 2022 года бывший президент США Дональд Трамп заявил , что агенты ФБР провели обыск в его доме в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он утвердил, что правоохранители открыли и сейф политика.

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