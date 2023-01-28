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В ходе обысков в доме Джо Байдена ФБР кроме секретных документов также изъяли личные блокноты президента, - NBC News

28 января, 2023 суббота
07:42
Мир

Федеральное бюро расследований провело обыски в доме президента США Джо Байдена: кроме секретных документов также изъяты персональные блокноты

Об этом сообщили в NBC News.

Ссылаясь на лицо, информированное о ходе расследования, утверждается, что ФБР также изъяло персональные блокноты Джо Байдена, которые он заполнял, будучи в должности вице-президента. Так, журналисты напомнили, что Федеральное бюро расследований провело обыски в одном из домов президента США на прошлой неделе.

Отмечается, что блокноты включают в себя смесь рукописных заметок Байдена на различные темы, как личные, так и официальные. На некоторых страницах Байден писал о своей семье или своей жизни, не связанной с государственной должностью. На других - записи касаются его официальной деятельности как вице-президента, включая подробности его дипломатических обязательств во время администрации Обамы, и могут содержать секретную информацию.

  • Напомним, летом 2022 года бывший президент США Дональд Трамп заявил , что агенты ФБР провели обыск в его доме в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он утвердил, что правоохранители открыли и сейф политика.

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Криминал
Джо Байден
США
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