В Хмельницкой, Одесской и Киевской областях слышны взрывы, работает ПВО
В Хмельницкой, Одесской и Киевской областях были слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в телеграмме.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в телеграмме, что враг пытается нанести удары по Одесской области. Также он сказал, что оккупанты пытаются атаковать соседнюю область.
Марченко рассказал, что на Одесчине ночью были сбиты три иранских дрона-камикадзе.
Кроме того, взрывы слышны и в Киевской области.
"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграмме.
Позже Кулеба сообщил, что была сбита еще одна ракета.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области. В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".
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