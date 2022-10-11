В Хмельницкой, Одесской и Киевской областях слышны взрывы, работает ПВО

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в телеграмме.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в телеграмме, что враг пытается нанести удары по Одесской области. Также он сказал, что оккупанты пытаются атаковать соседнюю область.

Марченко рассказал, что на Одесчине ночью были сбиты три иранских дрона-камикадзе.

Кроме того, взрывы слышны и в Киевской области.

"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграмме.

Позже Кулеба сообщил, что была сбита еще одна ракета.

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