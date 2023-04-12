Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения задержанный входил в пул политических пиарщиков, работавших на Медведчука.

Мужчина занимался "раскруткой" медийного образа приспешника Кремля как "миротворца, слышанного в Москве". Для этого он регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. После 24 февраля 2022 г. фигурант продолжил призывать к "разделению" Украины.

"После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под вопрос существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине", - говорится в сообщении.

Служба безопасности инициировала лингвистические экспертизы, подтвердившие факты взрывной деятельности фигуранта. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.