В Хмельницкой области задержали пиарщика Медведчука, который призвал к "разделению" Украины
Служба безопасности Украины задержала пророссийского пропагандиста, занимавшегося формированием образа Виктора Медведчука. После 24 февраля 2022 г. фигурант дискредитировал Силы обороны
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения задержанный входил в пул политических пиарщиков, работавших на Медведчука.
Мужчина занимался "раскруткой" медийного образа приспешника Кремля как "миротворца, слышанного в Москве". Для этого он регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. После 24 февраля 2022 г. фигурант продолжил призывать к "разделению" Украины.
"После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под вопрос существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине", - говорится в сообщении.
Служба безопасности инициировала лингвистические экспертизы, подтвердившие факты взрывной деятельности фигуранта. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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