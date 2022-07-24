В Хмельницкой области ВСУ уничтожили четвертую ракету, выпущенную из Черного моря
Воздушные Силы ВСУ уничтожили все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", которые Россия выпустила 24 июля в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, 24 июля противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ уничтожила четвертую российскую ракету, запущенную по Хмельницкой области.
"Сегодня уничтожены все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря. Ранее мы сообщали о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад". По уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена противовоздушной обороной воздушного командования "Юг", - пишет пресс-служба ПС ВСУ.
Также отмечается, что за сутки авиация ВСУ нанесла до 10 ударов по российским войскам на Юге и Востоке Украины.
"Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Хмельнитчине прогремели взрывы, ПВО сбила три ракеты "Калибр".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное