Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, 24 июля противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ уничтожила четвертую российскую ракету, запущенную по Хмельницкой области.

"Сегодня уничтожены все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря. Ранее мы сообщали о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад". По уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена противовоздушной обороной воздушного командования "Юг", - пишет пресс-служба ПС ВСУ.

Также отмечается, что за сутки авиация ВСУ нанесла до 10 ударов по российским войскам на Юге и Востоке Украины.

"Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельнитчине прогремели взрывы, ПВО сбила три ракеты "Калибр".

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