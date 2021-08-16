В Хмельницкой области уволили четырех работников детского лагеря: включали Моргенштерна и "Катюшу"
Четырех работников детского лагеря "Чайка" Хмельницкой области уволили из-за того, что они включали детям песни запрещенных российских артистов и советскую музыку
Об этом сообщает Суспильне.Подилля .
"Четырех работников загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Чайка" Хмельницкого городского совета уволили из-за того, что они в образовательно-воспитательном процессе использовали российский советский репертуар и включали детям песни запрещенных в Украине артистов", - говорится в сообщении.
Пластунка Леся Иващенко отметила, что она слышала, что в "Чайке" детям включали песню "День победы" и песни запрещенного в Украине российского рэпера Моргенштерна.
Она сообщила, чтобы повлиять на ситуацию с репертуаром в лагере, пластуны обращались к директору, но связаться с ним не смогли. Руководитель "Чайки" отреагировал после того, как Иващенко опубликовала в Facebook видео с музыкой из лагеря.
"Мне сообщили, какая должна быть концертная программа, постановка "Возвращение солдата домой", это о событиях Второй Отечественной войны, поэтому была использована эта музыка, эта песня. Но все видео, все постановки, которые готовят дети, проверяются нашим культорганизатором старше воспитателем, то есть они должны проверяться, и если эта песня или постановка не отвечают, будем так говорить нормам, то эта сценка отменяется, заменяется песня или вся обстановка. Я могу ответственно заявить, что Монгерштерна я запретил еще в первой смене, когда услышал, что его включали на дискотеке. А "Катюши" я здесь, сколько работаю, то ни разу не слышал ", - отметил директор детского лагеря Антон Белинский.
Согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком образования является украинский, поэтому все культурно-художественные мероприятия должны проводиться на украинском, объясняет юрист Ольга Черная.
"Кроме того, согласно решению совета национальной безопасности и обороны и решений Службы безопасности Украины, есть четкий перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. И прослушивания музыки этих людей - это также подрыв национальной безопасности и обороны. То есть, у нас есть нарушение действия двух специальных норм - требования использования во время мероприятий в образовательных учреждениях языка и требования совета национальной безопасности и обороны относительно прослушивания музыки лиц, определенных этим советом. Дома, в кругу друзей, мы можем слушать музыку, которая нам нравится, но на публичных мероприятиях, в образовательных учреждениях должны подчиняться вышеуказанным требованиям ", - комментирует юрист.
По словам Белынського, сейчас в лагере изменили музыкальный репертуар и усилили надзор за досугом воспитанников.
- Напомним, ранее в первой городской гимназии Черкасс, которая является ассоциированной школой ЮНЕСКО, учительница музыки стала фигурантом громкого скандала. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала пропагандистское видео с президентом России Владимиром Путиным.
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