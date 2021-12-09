В Хмельницкой области утилизируют более 12 тысяч доз вакцин от COVID-19
Первый заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин сообщил, что более 12 тыс. доз вакцин от COVID-19 в регионе отправили на утилизацию
Об этом сообщает Укринформ.
"В связи с истечением срока годности у нас отправлено на утилизацию вакцины AstraZeneca 10 740 доз, из которых со сроком до 31 октября 2021 года – 10 050 доз, со сроком до 30 ноября. 2021 года – 690 доз, Moderna со сроком до 8 декабря 2021 – 1310 доз. Обидно, конечно, что так случилось, что вакцины, на которые потратили бюджетные средства, не были использованы, но надеемся, что в будущем такого не будет происходить", - сказал Тюрин.
Чиновник сообщил, что в Хмельницкой области от COVID-19 первой дозой вакцинировались 425 207 человек, второй – 366 330. Среди них 439 634 женщины и 351 903 человека.
- Напомним, 26 ноября главный санврач Украины сообщил об утилизации 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
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