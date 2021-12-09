В Хмельницкой области утилизируют более 12 тысяч доз вакцин от COVID-19

Об этом сообщает Укринформ.

"В связи с истечением срока годности у нас отправлено на утилизацию вакцины AstraZeneca 10 740 доз, из которых со сроком до 31 октября 2021 года – 10 050 доз, со сроком до 30 ноября. 2021 года – 690 доз, Moderna со сроком до 8 декабря 2021 – 1310 доз. Обидно, конечно, что так случилось, что вакцины, на которые потратили бюджетные средства, не были использованы, но надеемся, что в будущем такого не будет происходить", - сказал Тюрин.

Чиновник сообщил, что в Хмельницкой области от COVID-19 первой дозой вакцинировались 425 207 человек, второй – 366 330. Среди них 439 634 женщины и 351 903 человека.