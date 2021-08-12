В Хмельницкой области ураган сломал более ста гектаров леса

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.



"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, затронул и лесные угодья ГП" Каменец-Подольское лесное хозяйство ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что работниками предприятия осмотрено повреждении насаждения, определены убытки и намечены меры по ликвидации последствий непогоды.

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