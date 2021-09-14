В Хмельницкой области столкнулись легковушки: погибли три человека, еще трое пострадали

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Хмельницкой области.



Авария произошла около 22:55 на трассе Житомир-Черновцы возле с. Слободка-Рахновская.



В результате ДТП на месте погибли 25-летний житель с. Рахновка, который управлял автомобилем ВАЗ 21061, водитель ВАЗ 2105 - 45-летний житель с. Гринчук, а также 43-летняя жительница Одессы - пассажирка ВАЗ 2105.



Трое пассажиров ВАЗ 2105 - двое 46-летних мужчин и 11-летний сын погибшей - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Дунаевецкую многопрофильную больницу.



По факту ДТП возбуждено производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.



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