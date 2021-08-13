В Хмельницкой области снесли два бюста Ленину

Об этом сообщил основатель движения "Декомунизация.Украина" Вадим Поздняков в комментарииLB.ua .



Бюсты снесли в селах Кизя и Великозалесье.

"Мы думали, что сможем демонтировать все памятники Ленина ко Дню Независимости, но не сложилось", - рассказал активист.



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Памятники Ленину должны быть демонтированы по закону о декоммунизации.