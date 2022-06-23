В Хмельницкой области слышны взрывы
Утром 23 июня жители Хмельницкой области слышали взрывы
Об этом говорится в приложении "еТревога".
"Хмельницкая обл. Сообщают о взрывах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.
Также о взрывах пишут пользователи сети из области.
Тревога в Хмельницкой области была объявлена в 08:53. Пока официально информацию не подтвердили.
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