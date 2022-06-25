В Хмельницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты
В субботу, 25 июня, силы противовоздушной обороны сбили в Хмельницкой области две российские ракеты
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в telegram.
По его словам, 25 июня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили две ракеты.
"Падение обломков произошло в лесу в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет. Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из теробщин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - сказал Гамалий.
- Во время воздушной тревоги 14 июня над Хмельницкой областью сбили ракету .
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