Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий в telegram.

По его словам, 25 июня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили две ракеты.

"Падение обломков произошло в лесу в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет. Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из теробщин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - сказал Гамалий.

Во время воздушной тревоги 14 июня над Хмельницкой областью сбили ракету .

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