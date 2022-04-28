В Хмельницкой области произошел ракетный удар в инфраструктурный объект, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.



"Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области. Пожар ликвидирован. Спасибо работникам ГСЧС", - написал Гамалий.



Также он добавил, что жертв нет, а последствия попадания ликвидируются.

Напомним, вечером 28 апреля, в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва. Крылатые ракеты российских кафиров ударили также по Фастову в Киевской области