В Хмельницкой области произошел ракетный удар в инфраструктурный объект, - председатель ОВА
Сегодня вечером, 28 апреля, во время воздушной тревоги враг атаковал своими ракетами и Хмельницкую область.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области. Пожар ликвидирован. Спасибо работникам ГСЧС", - написал Гамалий.
Также он добавил, что жертв нет, а последствия попадания ликвидируются.
- Напомним, вечером 28 апреля, в Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва. Крылатые ракеты российских кафиров ударили также по Фастову в Киевской области
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