В Хмельницкой области CБУ ликвидировала телеграм-платформу по продаже наркотиков
Киберспециалисты СБУ во время спецоперации в Хмельницкой области нейтрализовали наркогруппировку, которая работало в Телеграме
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как известно, ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы гривен.
"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграм. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис", - говорится в сообщении.
Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.
Отмечается, что злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.
Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем ", - пишут на сайте СБУ.
По данным правоохранителей, наркобизнес организовали несколько жителей Хмельницкого.
Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено:
- подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн;
- оружие и более 400 патронов;
- средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- деньги, вероятно полученные преступным путем.
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