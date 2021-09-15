В Хмельницкой области CБУ ликвидировала телеграм-платформу по продаже наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Как известно, ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы гривен.



"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграм. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис", - говорится в сообщении.



Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.



Отмечается, что злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.



Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем ", - пишут на сайте СБУ.



По данным правоохранителей, наркобизнес организовали несколько жителей Хмельницкого.



Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.



Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено:

подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн;

оружие и более 400 патронов;

средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

деньги, вероятно полученные преступным путем.

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Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.