В Хмельницкой области без света остаются 437 тыс. потребителей, область среди регионов с самой сложной ситуацией с электроснабжением
У Хмельниччины есть 35% мощности от потребностей для региона: возможно подключить всю критическую инфраструктуру, однако 1060 населенных пунктов сейчас без электричества
Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в телеграмм.
По его словам, в Хмельницкой области сложилась одна из самых трудных ситуаций с энергоснабжением после обстрелов войск РФ.
По состоянию на 00:28, 25 ноября сообщалось об отсутствии света у 437 тыс. абонентов в 1060 населенных пунктах Хмельниччины.
"Несмотря на невероятные усилия энергетиков, до сих пор без света Изяслав и Белогорье, надеемся подключить их к утру", - пишет Гамалий.
Сообщается, что у Хмельницкой области есть 35% мощности от своих потребностей: возможно подключить всю критическую инфраструктуру. Жилищный фонд получит электричество постепенно.
Гамалий пишет о работе ХАЭС: первый блок был выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень.
Однако 25 ноября промышленность запустить пока не удастся.
"Энергетики продолжают работать 24/7. Спасибо им за тяжелый труд!" - подчеркивает глава ОВА.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, ударили по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб уведомляет, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
- Спикер Энергоатома Леонид Олейник в комментарии отметил, что из-за обстрелов и снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки были отключены и работали без генерации.
- 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после аварийного отключения трех АЭС их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.
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