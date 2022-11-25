Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в телеграмм.

По его словам, в Хмельницкой области сложилась одна из самых трудных ситуаций с энергоснабжением после обстрелов войск РФ.

По состоянию на 00:28, 25 ноября сообщалось об отсутствии света у 437 тыс. абонентов в 1060 населенных пунктах Хмельниччины.

"Несмотря на невероятные усилия энергетиков, до сих пор без света Изяслав и Белогорье, надеемся подключить их к утру", - пишет Гамалий.

Сообщается, что у Хмельницкой области есть 35% мощности от своих потребностей: возможно подключить всю критическую инфраструктуру. Жилищный фонд получит электричество постепенно.

Гамалий пишет о работе ХАЭС: первый блок был выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень.

Однако 25 ноября промышленность запустить пока не удастся.

"Энергетики продолжают работать 24/7. Спасибо им за тяжелый труд!" - подчеркивает глава ОВА.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, ударили по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб уведомляет, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

Спикер Энергоатома Леонид Олейник в комментарии отметил, что из-за обстрелов и снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки были отключены и работали без генерации.

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после аварийного отключения трех АЭС их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

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