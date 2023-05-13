Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Очень сложная ночь была в Хмельницком. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры, после чего последовало ряд детонирований большой мощности. Чуть ли не пол города имеют повреждения окон, есть пострадавшие, однако количество пострадавших и повреждений окон сейчас никто не может сказать. Только закончилось. воздушная тревога, сейчас проводятся обследования домов. Известно, что вылетели окна, также повреждены крыши, потолки, перестенки – объемы повреждений огромны, поэтому будем надеяться на помощь, потому что городу самому будет трудно оперативно справиться с этими повреждениями", - рассказал заместитель городского головы Хмельницкого.

Василий Новачок отметил, что это самые большие повреждения из тех, которые были до этой ночи в Хмельницком.