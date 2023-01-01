В Хмельницком скончалась 22-летняя девушка, которую госпитализировали после российского обстрела
В Хмельницком скончалась 22-летняя девушка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после ракетного удара по городу 31 декабря
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в telegram .
"Девушка, которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Орки, гореть вам в аду", - написал Гамалий.
Накануне в Хмельницком было госпитализировано восемь мирных граждан. Пострадало больше людей, но части из них оказали помощь на месте и отправили домой.
- 31 декабря россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены восемь человек .
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