Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в telegram .

"Девушка, которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Орки, гореть вам в аду", - написал Гамалий.

Накануне в Хмельницком было госпитализировано восемь мирных граждан. Пострадало больше людей, но части из них оказали помощь на месте и отправили домой.

31 декабря россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены восемь человек .

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