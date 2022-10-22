В Хмельницком раздался взрыв, город остался без света
В субботу, 22 октября, во время воздушной тревоги в Хмельницком раздался взрыв, город остался без электроэнергии
О взрыве сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в telegram .
"Есть взрыв. Пока без деталей", – написал Симчишин.
После этого Хмельницкий городской совет сообщил , что город остался без электроэнергии.
"Хмельнитчане, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - заявили в Хмельницком горсовете.
О взрывах в Хмельницкой области проинформировал и председатель ОВА Сергей Гамалий.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - написал Гамалий.
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