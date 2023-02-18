В Хмельницком прогремели взрывы
В субботу 18 февраля в Хмельницком во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в telegram .
О первом взрыве он сообщил в 09:03. О повторном написал через минуту. Взрывы произошли во время масштабной воздушной тревоги.
Информацию о взрывах подтвердил и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. "Взрывы в громаде. Детали со временем", - написал Симчишин.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил , что россияне осуществили запуски ракет из акватории Черного моря.
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал , что враг использует тактическую авиацию, в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий, и запускает ракеты.
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