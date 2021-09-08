В Хмельницком по факту возможного отравления школьников открыто уголовное производство

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Facebook.



"7 сентября под время мониторинга информационного пространства работники полиции нашли в местном интернет-издании публикацию о пищевом отравлении школьников в одной из школ города. Для проверки информации в учебное заведение и инфекционной больницы была направлена следственно-оперативные группы Хмельницкого районного управления полиции. По предварительной информации , четверо учеников начальных классов попали в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление", - пишут в пресс-служба полиции.



Кроме того, еще несколько детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находятся дома.



Отмечается, что у сотрудников заведения, занимающиеся приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также на экспертизу направили образцы пищи. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы полиции.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

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