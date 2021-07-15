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В Хмельницком переименовали 24 улиц и переулков: убрали названия времен СССР и царской России
Хмельницкий горсовет переименовал 13 улиц, 10 переулков и один проезд
Об этом сообщает сайт органа .
список:
- улицу Молодой Гвардии в переулок Григория Сковороды,
- улицу Маршала Конева на улицу Ивана Сирко,
- улицу Кутузова на улицу Академика Вернадского,
- переулок Кутузова в переулок Академика Вернадского,
- улицу Ломоносова на улицу Олеся Гончара,
- переулок Ломоносова в переулок Олеся Гончара,
- улицу Матросова на улицу Дмитрия Донцова,
- переулок Матросова в переулок Дмитрия Донцова,
- улицу Мересьева на улицу Власа Самчука,
- переулок Мичурина в переулок Живописный,
- улицу Панфилова на улицу Соломии Крушельницкой,
- переулок Панфилова в переулок Соломии Крушельницкой,
- улицу Маршала Пересыпкина на улицу Профессора Николая Чернобров,
- переулок Пугачева в переулок Александра Олеся,
- переулок Разина в переулок Олега Ольжича,
- улицу Разина на улицу Олега Ольжича,
- улице Декабристов Раевского на улицу Александра Билаша,
- улицу Генерала Румянцева на улицу Владимира Атамана,
- переулок Генерала Румянцева в переулок Владимира Атамана,
- улицу Стенина на улицу Анатолия Свидницкого,
- улицу Суворова на улицу Назария Яремчука,
- переулок Суворова в переулок Назария Яремчука,
- проезд Суворова на проезд Назария Яремчука,
- улицу Чернышевского на улицу Ивана Веретко.
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