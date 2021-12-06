В Хмельницком открыли Колокол памяти в честь погибших на войне с РФ украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

"Памятный знак воздвигнут в честь Героев Хмельнитчины, отдавших свои жизни за Независимость и территориальную целостность Украины в необъявленной российско-украинской войне. Колокол будет звучать в дни гибели Героев каждый раз в 11:00", - говорится в сообщении.





Колокол памяти открыли на территории Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, на улице Героев Майдана.





Священники освятили памятный знак и провели панихиду по погибшим военнослужащим в российско-украинской войне на востоке Украины. Имена погибших озвучили под звук Колокола.











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