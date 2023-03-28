В Хмельницком назовут улицу в честь погибшего министра внутренних дел Монастырского
28 марта топонимическая комиссия Хмельницкого городского совета поддержала переименование одной из улиц в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского
Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк .
"Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он много сделал для нашей страны и заслуживает этого", – говорит Шуляк.
Глава комитета сообщила, что поступило письмо от Хмельницкого городского совета, в котором местные власти поддерживают эту идею.
"Топонимическая комиссия горсовета уже рассмотрела наше предложение. Сейчас местные власти ищут наиболее достойный объект, которому присвоят имя Дениса Монастырского", – добавила Шуляк.
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