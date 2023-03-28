Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк .

"Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он много сделал для нашей страны и заслуживает этого", – говорит Шуляк.

Глава комитета сообщила, что поступило письмо от Хмельницкого городского совета, в котором местные власти поддерживают эту идею.

"Топонимическая комиссия горсовета уже рассмотрела наше предложение. Сейчас местные власти ищут наиболее достойный объект, которому присвоят имя Дениса Монастырского", – добавила Шуляк.