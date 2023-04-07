В Хмельницком еще в одном храме УПЦ МП обнаружили антиукраинскую литературу
В церкви Казанской иконы Божьей Матери в Хмельницком, перешедшей из московского патриархата в Православную церковь Украины, обнаружили литературу антиукраинского характера
Об этом информирует депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук .
"Еще в одном храме московского патриархата найдена антиукраинская литература. Так, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божьей Матери московского патриархата была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами".
Депутат отмечает, что брошюры и книги подтверждают, что их цель - уничтожения украинцев как нации.
"Как видим, ранее обнаруженная литература в соборе, так и здесь – это системность подрывной антиукраинской деятельности часто даже не через призму "веры истинной, православной", – добавил Пидгайчук.
Также депутат Хмельницкого облсовета Юрий Смаль , руководящий ревизионной комиссией Покровского кафедрального собора, где ранее обнаружили аналогичную литературу, сообщил об обращении приходского совета в СБУ по этому поводу.
"Учитывая общественный резонанс, мы требуем от спецслужб изучить те материалы, которые были найдены в соборе на предмет коллаборационизма, государственной измены и агентурной деятельности. Провести проверки деятельности всех храмов УПЦ МП на территории Хмельницкого городской территориальной громады и привлечь всех причастных к ответственности", – написал депутат.
- Напомним, 2 апреля в Хмельницком произошла стычка между военным и духовенством храма Украинской православной церкви (Московского патриархата). Как утверждал депутат областного совета Виктор Бурлык, священники избили военного.
- В этот же день приход собора УПЦ (МП) перешел в ПЦУ.
- Сегодня, 4 апреля, депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозные организации, принадлежащие УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.
- Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области, ранее подобный шаг сделали депутаты горсовета.
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