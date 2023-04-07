Об этом информирует депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук .

"Еще в одном храме московского патриархата найдена антиукраинская литература. Так, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божьей Матери московского патриархата была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами".

Депутат отмечает, что брошюры и книги подтверждают, что их цель - уничтожения украинцев как нации.

"Как видим, ранее обнаруженная литература в соборе, так и здесь – это системность подрывной антиукраинской деятельности часто даже не через призму "веры истинной, православной", – добавил Пидгайчук.

Также депутат Хмельницкого облсовета Юрий Смаль , руководящий ревизионной комиссией Покровского кафедрального собора, где ранее обнаружили аналогичную литературу, сообщил об обращении приходского совета в СБУ по этому поводу.

"Учитывая общественный резонанс, мы требуем от спецслужб изучить те материалы, которые были найдены в соборе на предмет коллаборационизма, государственной измены и агентурной деятельности. Провести проверки деятельности всех храмов УПЦ МП на территории Хмельницкого городской территориальной громады и привлечь всех причастных к ответственности", – написал депутат.