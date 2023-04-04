В Хмельницком депутаты лишили УПЦ МП права на пользование 13 земельными участками

Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

Он отметил, что решение по этим объектам единогласно приняли 38 присутствующих депутатов. Также Смолий опубликовал список 13 земельных участков, права на пользование которыми были лишены УПЦ МП.

"Общественное" добавляет , что все решения были рассмотрены на земельную комиссию перед пленарным заседанием.

Также мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал "Общественному", что еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин. Влияния на них у городских властей нет. Также три других участка размещены на территории других учреждений, в частности, на территории Межрегиональной академии управления персоналом и Хмельницкой областной больницы. По словам мэра, горсовет вернет право на пользование земельными участками общинам, если они перейдут в ВТО.