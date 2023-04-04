В Хмельницком депутаты лишили УПЦ МП права на пользование 13 земельными участками
Во вторник, 4 апреля, депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили принадлежащих УПЦ МП религиозных организаций права на пользование 13 земельными участками
Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.
Он отметил, что решение по этим объектам единогласно приняли 38 присутствующих депутатов. Также Смолий опубликовал список 13 земельных участков, права на пользование которыми были лишены УПЦ МП.
"Общественное" добавляет , что все решения были рассмотрены на земельную комиссию перед пленарным заседанием.
Также мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал "Общественному", что еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин. Влияния на них у городских властей нет. Также три других участка размещены на территории других учреждений, в частности, на территории Межрегиональной академии управления персоналом и Хмельницкой областной больницы. По словам мэра, горсовет вернет право на пользование земельными участками общинам, если они перейдут в ВТО.
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- В конце марта глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил , что Почаевская лавра является "одним из объектов повышенной опасности в области". Над ее возвращением в государственное распоряжение работают и "впоследствии все увидят сильный результат".
- Также 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- Представители УПЦ МП отказались покидать Лавру, поэтому настоятель монастыря митрополит Павел (Петр Лебедь) получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- 4 апреля стало известно, что более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет Министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на постройки Почаевской Успенской лавры.
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