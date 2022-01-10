В Хмельницком аквапарке 16 детей отравились парами хлора
16 детей из Винницкой области отравились хлором в аквапарке Хмельницкого
Об этом сообщает Центр общественного здоровья .
По сообщению Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней, 6 января 2022 года было зарегистрировано ингаляционное отравление хлором 16 детей из Винницкой области, которые накануне находились в аквапарке Хмельницкого.
Согласно официальной информации, 50 жителей пгт. Турбов Винницкой области, в том числе 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт. Летичев в Хмельницкой области.
После поездки в аквапарк у 16 детей появились симптомы острого отравления: слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 пострадавших отправились домой, еще троих госпитализировали в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
По словам специалистов, предварительной причиной отравления хлором является превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, ведь дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.
Информацию о случае отравления передали Хмельницкому центру контроля и профилактики болезней и Госпродслужбе в Винницкой области для дальнейшего совместного расследования.
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