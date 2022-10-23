English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Хмельнитчине возобновили электропитание. В Черкасской, Ровенской и Волынской области работы продолжаются

В Хмельнитчине возобновили электропитание. В Черкасской, Ровенской и Волынской области работы продолжаются

23 октября, 2022 воскресенье
13:55
Экономика Свет

По состоянию на 13:20 по Киеву в воскресенье, 23 октября 2022 года, национальная компания "Укрэнерго" возобновила поставки электроэнергии в общины Хмельницкой области

Об этом заявлено на официальном фейсбуке "Укрэнерго".

"Укрэнерго" возобновило питание Хмельнитчины после массированного ракетного удара российского агрессора 22 октября. Также продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенщины, Черкасщины и Волыни", - говорится в сообщении.

Читайте также: Если Германия срочно не поможет Украине с энергетическим оборудованием и боеприпасами, Запад ждет "миграционное цунами", - Шмыгаль

"В настоящее время по всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов", - отмечают в компании.

Справка

В субботу, 22 октября, РФ выпустила по Украине 40 ракет и 16 дронов-камикадзе . При этом 20 ракет и 11 "шахидов" были сбиты.

Целями российских ракет и беспилотников, как и в последние две недели, были объекты украинской электроэнергетики.

Согласно оценке бывшего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, в течение 22 октября без электричества осталось 1,5 млн. украинских абонентов .

По словам экс-министра, в Хмельницкой области осталось без света где-то 650 тысяч, в Николаевской - 200 тысяч, в Черкасской - 250 тысяч абонентов.

"Подчеркиваю, это был массированный удар по подстанциям, по линиям электропередачи. И это агония режима Путина, и это последнее, что они могут сделать", - подчеркнул Плачков.

Начались массовые отключения от питания абонентов.

Как предупреждают местные органы власти, в некоторых случаях речь пойдет об обесточивании не на несколько часов, а на несколько суток (как, например, в городе Ковеле Волынской области ).

Директор EIR Center Александр Харченко оценивает атаку россиян на электроэнергетику Украины, которая длится последние две недели, как "спланированный российскими энергетиками террористический акт, цель уничтожить нашу энергосистему" . По его мнению, цель Кремля - "полное отключение электричества в нашей стране".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Волинь
Ровенщина
Читайте также:
21 октября, 2022 пятница
Украинская авиация изменила тактику после получения американских ракет, - спикер Воздушных сил ВСУ
22 октября, 2022 суббота
"Если ты ударишь по Банковой – будет удар по тому, где ты находишься": Зеленский предупредил Путина
23 октября, 2022 воскресенье
После предупреждения США Путин выработал другую стратегию войны, - Пионтковский
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.94
    Покупка 39.94
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 38.27
    Продажа 39.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
23 октября
14:59
ЧВК Вагнера
Грузинский легион показал, как уничтожает наемников из ЧВК "Вагнера"
14:58
УПЛ: "Днепр-1" победил "Металлист" и укрепил лидерство, результаты других матчей 9-го тура
14:55
"Украинский язык для турецкоязычных студентов. Базовый уровень": в Стамбуле презентовали учебник украинского языка
14:51
"Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу" в чемпионате Украины
14:33
Обновлено
В российском Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
14:29
Эксклюзив
Виталий Портников
Придет время, когда российская армия будет бомбить города РФ, - Портников
14:27
Эксклюзив
В Украине реально создать долетящий до Москвы дрон - CEO разведывательного агентства "Molfar" Старосек
14:12
Эксклюзив
Если дело Богуслаева будет "мутным", не исключено, что это борьба олигархов за стратегические предприятия, - политолог Кулик
14:10
Группе ТНМК, которая собирает деньги на ВСУ, не разрешили выступить во Флоренции, - Фоззи
14:07
OPINION
Девочки, скромность – фиговая штука
14:01
На временно оккупированном юге Украины жители начали массово отказываться от рублей
13:54
Сергей Шойгу
Шойгу обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"
13:45
На фото Сергей Жадан
Сергей Жадан получил Премию мира от немецких книжников
13:45
"Металлист 1925" назначил новым тренером бразильца, игравшего за сборную Украины
13:34
В Энергодаре прилетело по гостинице, которую используют оккупанты
13:33
"Задерживаются на отдых в России на неопределенный срок": россияне держат украинских детей из Энергодара в Краснодарском крае РФ
13:29
В Беларуси замечены иранские инструкторы, помогающие запускать дроны-камикадзе
13:22
Экс-министр финансов Британии Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность премьера
13:20
OPINION
Сергей Руденко
Богуслаев сел в СИЗО. Кто следующий?
13:11
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в оккупированный Донецк
13:11
В Молдове министр призвал не ссориться из-за экономии: если выключаете свет – занимайтесь любовью
13:07
Ярмоленко забил третий в сезоне гол за команду Реброва
12:55
Россияне нанесли 20 ударов по Донбассу, среди раненых есть дети
12:37
Повреждена школа и детский сад: россияне снова обстреляли приграничье Сумщины
12:35
Эксклюзив
Если России не будет помогать Иран, мы сможем через год-полтора выйти на административные границы Украины, - офицер Нацгвардии Дорошенко
12:34
Нарушение нравственного кодекса: 86 теневых пророссийских редакторов могли редактировать статьи в Википедии
12:12
OPINION
Путину нужна большая война, потому что войну против Украины он уже проиграл
12:06
Российские снаряды ранили пятерых человек на Никопольщине
11:50
Усик рассказал, в какой последовательности планирует сразиться с Уайлдером и Фьюри
11:40
В течение дня в Сумской области электричество будут выключать без предупреждения
11:26
"Проскакиваем между капельками": синоптик Наталья Диденко пообещала комфортную погоду в понедельник
11:24
В Кировоградской области обломки сбитой российской ракеты повредили несколько домов
11:12
Премьер немецкой земли Саксония высказался за возобновление поставок газа из РФ
11:04
РФ ночью атаковала Николаевщину ракетами и дронами, в областном центре поражена пятиэтажка
10:49
На фото Каховская ГЭС
Россияне продолжают проводить определенные манипуляции на Каховской ГЭС, - Гуменюк
10:41
OPINION
Сергей Руденко
Почему "Родина-Мать" в Киеве обращена на восток?
10:40
Джонсон вернулся в Британию и провел переговоры с главным конкурентом в борьбе за пост премьера, - BBC
10:17
OPINION
Николай Княжицкий
Кино имеет значение
10:12
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету
10:05
OPINION
Юрий Бутусов
Запасы высокоточного оружия противник уже истратил
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV