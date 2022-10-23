Об этом заявлено на официальном фейсбуке "Укрэнерго".

"Укрэнерго" возобновило питание Хмельнитчины после массированного ракетного удара российского агрессора 22 октября. Также продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенщины, Черкасщины и Волыни", - говорится в сообщении.

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"В настоящее время по всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов", - отмечают в компании.

Справка

В субботу, 22 октября, РФ выпустила по Украине 40 ракет и 16 дронов-камикадзе . При этом 20 ракет и 11 "шахидов" были сбиты.

Целями российских ракет и беспилотников, как и в последние две недели, были объекты украинской электроэнергетики.

Согласно оценке бывшего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, в течение 22 октября без электричества осталось 1,5 млн. украинских абонентов .

По словам экс-министра, в Хмельницкой области осталось без света где-то 650 тысяч, в Николаевской - 200 тысяч, в Черкасской - 250 тысяч абонентов.

"Подчеркиваю, это был массированный удар по подстанциям, по линиям электропередачи. И это агония режима Путина, и это последнее, что они могут сделать", - подчеркнул Плачков.

Начались массовые отключения от питания абонентов.

Как предупреждают местные органы власти, в некоторых случаях речь пойдет об обесточивании не на несколько часов, а на несколько суток (как, например, в городе Ковеле Волынской области ).

Директор EIR Center Александр Харченко оценивает атаку россиян на электроэнергетику Украины, которая длится последние две недели, как "спланированный российскими энергетиками террористический акт, цель уничтожить нашу энергосистему" . По его мнению, цель Кремля - "полное отключение электричества в нашей стране".

По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу .

В Польше уже ожидают прибытия этой зимой до 800 тыс. беженцев из Украины.

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