В Хмельнитчине в пожаре погибли четверо малолетних детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Уведомление о пожаре в одноэтажном жилом доме по ул. Гагарина поступило спасателям в 20:33.



Огонь потушили хозяева дома до прибытия подразделений ГСЧС.



На месте пожара обнаружены тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.



В ГСЧС отметили, что вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

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