В Хмельнитчине в пожаре погибли четверо малолетних детей
Вечером 17 ноября в с. Медисовка на Хмельнитчине произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка 2015-2021 годов рождения
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уведомление о пожаре в одноэтажном жилом доме по ул. Гагарина поступило спасателям в 20:33.
Огонь потушили хозяева дома до прибытия подразделений ГСЧС.
На месте пожара обнаружены тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.
В ГСЧС отметили, что вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
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