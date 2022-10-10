В Хмельнитчине слышны взрывы: работает ПВО

Об этом пишет глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

По его сообщению, работает система ПВО.

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - отметил Гамалий.

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