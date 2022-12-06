В ХХІ ст. надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки, – воин 112-й бригады ТРО ВСУ Тарас Столяр
Человек более двадцати лет работал музыкантом в НАОНИ – оркестре Украины, играл на бандуре. С 24 февраля отправился в армию
Почему ушел на фронт, Тарас Столяр рассказал "Эспрессо".
Тарас Столяр около двадцати лет играет в Национальном академическом оркестре народных инструментов Украины. Является выпускником Черновицкого музыкального училища и Национальной музакадемии, заслуженный артист Украины. Исполнял партии бандуры для фильма "Дума о Тарасе Бульбе" (2009), некоторое время играл в составе украинской электронной группы ONUKA.
Музыка и любимая бандура постоянно были рядом с мужем. Но 24 февраля 2022 года он променял сцену в защиту Родины.
"Сейчас XXI век. Я, как и многие другие люди, не думал, что такое возможно, – говорит Тарас Столяр. – Кто бы мог подумать, что в наше время любые конфликты и желание насадить свою волю будут внедряться таким образом?" Но если мы снова попали в средневековье, то надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки".
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Муж уверен, что Украина победит в войне, а ситуация на фронте довольно благоприятная.
"Я очень обрадован и счастлив, что мы держимся, что Вооруженные Силы дали отпор оккупантам. Ситуация очень обнадеживающая, и я думаю, что все прекрасно проходит. Хотелось бы, конечно, чтобы было по-другому, но, к сожалению…" – добавляет воин.
- 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил.
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