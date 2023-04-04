Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"В Херсонскую область прибыл гуманитарный груз, в котором помощь от Королевства Саудовской Аравии. Это 33 генератора мощностью от 10 до 32 кВт, одеяла и средства гигиены для взрослых", - говорится в сообщении.

"В получении груза способствовал благотворительный фонд UAIM Humanitarian Fund", – добавили в ОВА.

Там отметили, что в течение недели технику и вещи доставят в населенные пункты деоккупированной части области.