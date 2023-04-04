В Херсонскую область прибыли генераторы и другая гуманитарная помощь от Саудовской Аравии
В Херсонскую область прибыла партия гуманитарной помощи от Саудовской Аравии. В течение недели ее распределят между населенными пунктами деоккупированной части области
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"В Херсонскую область прибыл гуманитарный груз, в котором помощь от Королевства Саудовской Аравии. Это 33 генератора мощностью от 10 до 32 кВт, одеяла и средства гигиены для взрослых", - говорится в сообщении.
"В получении груза способствовал благотворительный фонд UAIM Humanitarian Fund", – добавили в ОВА.
Там отметили, что в течение недели технику и вещи доставят в населенные пункты деоккупированной части области.
- Украина получит от Нидерландов пакет финансовой поддержки, 20 млн евро из которого пойдут на гуманитарную помощь.
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