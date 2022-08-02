Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона.

"Украинские силы имеют уже определенное преимущество на линии столкновения и уничтожения тыловых запасов врага, оккупант все же опрокидывает свои десантные подразделения. Происходящее — это усиление оккупантов, увеличение оборонных возможностей. Идет усиление, несмотря на разрушенные логистические и транспортные артерии поставок оружия и боекомплектов", – подчеркнул спикер.

Советник главы Херсонской ОВА отметил, что каждый херсонец слышит и видит работу Вооруженных сил Украины, благодаря их точным попаданиям по скоплению вражеских войск и техники.

"Сейчас, кстати, передают, что снова слышны взрывы по железнодорожной станции, где недавно было уничтожено более 40 вагонов врага... Это и горюче-смазочные материалы и оружие, и боекомплекты к системам залпового огня. Слышны взрывы в районе Чернобаевки. Наши вооруженные силы последовательно истребляют абсолютно все тыловые запасы врага и боекомплектов, это происходит вместе с результативными уничтожениями полевых складов и тыловых запасов врага", — рассказал Сергей Хлань.

Он также остановился на ситуации вокруг Антоновского моста. "Они (оккупанты. - Ред.) действительно запустили несколько понтонных платформ возле Антоновского моста, которые исключительно таскаются катерами с левого-правого берега. Это занимает где-то два часа. Оккупанты миксуют это передвижение своей военной техники с гражданским транспортом и как всегда, прикрываются гражданским населением. Но этого оккупантам не хватает и это очень большая логистическая проблема для них".

За сутки 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов.

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