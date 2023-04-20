В Херсонскую и Луганщину ездил не сам Путин, а его двойник, – Данилов
Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсона и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.
"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это точно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны как минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже также известная вещь", - отметил чиновник.
По словам Данилова, Путин – "человек испуганный", и думать, что он может приехать таким образом – просто невозможно.
Секретарь СНБО напомнил, как иностранных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, а поездки Путина, по его словам, - это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет" ".
- Напомним, 18 апреля в Кремле заявили о визите Путина на оккупированные Херсонщину и Луганщину. В ОП отреагировали.
- Корреспонденты BBC исследовали , что Путин посетил не военные позиции на Херсонщине и Луганщине, а лагерь отдыха глубоко в тылу близ Геническа.
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