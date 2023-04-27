В Херсонской ОВА сказали, скольких детей-сирот депортировала РФ на свои территории и на ВОТ
Властям Херсонщины известно о 245 сиротах и детях, лишенных родительской опеки, которые в результате депортации находятся в России и на оккупированных территориях
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Укринформ .
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый человек, каждый ребенок, незаконно удерживаемый страной-агрессором, вернулся домой… Сейчас известно о 245 детях-сиротах и детях лишенных родительской опеки, которые находятся либо в России, либо в оккупированном Крыму, либо на оккупированной части Херсонской области - левобережье", - сказал Прокудин.
По его словам, удалось уже вернуть 51 юного жителя области. Ранее вернули 32 ребенка.
- Юрист благотворительной организации Мирослава Харченко отметила, что депортированных украинских детей захватчики учат любить "русский мир".
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