Об этом сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи в наших ВСУ", – заявил он.

Соболевский отметил, что остальные детали будут комментировать командование украинской армии. Он призвал помогать ВСУ, а не "рассказывать об их успехах".

Замглавы также добавил, что часть коллаборантов уехала из Херсонской области после атак украинской армии.

29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.

По неофициальным данным 29 августа Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области уволили пять населенных пунктов

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