В Херсонской ОВА назвали три направления, где происходят успешные наступательные действия ВСУ
Украинские войска, перешедшие в контрнаступление на юге страны, преуспели в трех районах временно оккупированной Херсонской области
Об этом сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.
"Я могу подтвердить, что и в Херсонском районе, и в Каховском, и в Бериславском есть успехи в наших ВСУ", – заявил он.
Соболевский отметил, что остальные детали будут комментировать командование украинской армии. Он призвал помогать ВСУ, а не "рассказывать об их успехах".
Замглавы также добавил, что часть коллаборантов уехала из Херсонской области после атак украинской армии.
- 29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
- Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.
- По неофициальным данным 29 августа Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области уволили пять населенных пунктов
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