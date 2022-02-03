В Херсонской области зарегистрировали первые заражения "Омикроном"

Об этом сообщил главный санитарный врач Херсона Юрий Ромаскевич.



"По результатам секвенирования присланных в референс-лабораторию образцов в области обнаружена циркуляция штамма "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 дали положительный результат на этот штамм", - написал он.



По его словам, это свидетельствует не только о циркуляции этого варианта коронавируса, но и о доминантности.

Напомним, ранее в 20 областях Украины зафиксировали заражение "Омикроном".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb