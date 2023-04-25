В Херсонской области запретили пребывание плавсредств на водных объектах

Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый, сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что запрет распространяется на все виды плавсредств: спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.