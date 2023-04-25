В Херсонской области запретили пребывание плавсредств на водных объектах
В Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водных объектах, за исключением судов Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов
Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый, сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", - говорится в сообщении.
В обладминистрации уточнили, что запрет распространяется на все виды плавсредств: спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.
- Напомним, 23 апреля аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили , что Вооруженные Силы Украины якобы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области.
- Представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла данные ISW и отметила необходимость информационной тишины ради безопасности наших военных.
- 24 апреля Наталья Гуменюк сообщила , что Силы обороны зачищают передовую полосу защиты врага на левом берегу Днепра от техники, происходит контрбатарейная борьба.
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