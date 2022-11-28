В Херсонской области захватчики разыскивают родственников украинских правоохранителей, оставшихся на оккупированных территориях
В оккупированной части Херсонской области оккупанты ищут родственников украинских правоохранителей для разведывания информации
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"Враг ищет родственников работников СБУ и участников АТО, оставшихся проживать на временно оккупированном Чаплинском районе (Херсонская область)", – говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления предполагают, что оккупанты планируют давить на родственников для разведывания информации.
- Напомним, ранее на оккупированных территориях ФСБ начала создавать специальные группы по поиску украинских партизан. Ранее подобные группы создавали в Сирии.
- Захватчики вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.
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