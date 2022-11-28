Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг ищет родственников работников СБУ и участников АТО, оставшихся проживать на временно оккупированном Чаплинском районе (Херсонская область)", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления предполагают, что оккупанты планируют давить на родственников для разведывания информации.

Напомним, ранее на оккупированных территориях ФСБ начала создавать специальные группы по поиску украинских партизан. Ранее подобные группы создавали в Сирии.

Захватчики вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.

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